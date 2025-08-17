Yangın Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Çanakkale Gelibolu’daki orman yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir” şeklinde açıklamada bulundu. Çanakkale, son iki gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dün Gelibolu ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangının çıktığı andan itibaren ekiplerin büyük bir özveriyle yangına müdahale ettiği bildiriliyor; bu durum tarihi alanları da tehdit etmekteydi.

TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDURULDU

Yangın nedeniyle Tarihi Alan’ın kuzey hattına girişler durduruldu. Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, “Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur” açıklamasını yaptı. Gelibolu’dan sevindirici haber, gece saatlerinde geldi. Sosyal medya üzerinden ülkedeki son yangınlara ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gelibolu yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yumaklı, “Çanakkale / Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi ile büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir” diyerek durumu açıkladı. Ayrıca, “Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir” bilgisi veren Yumaklı, “Adana İmamoğlu’ndaki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız sürmektedir. Yeşil Vatanımızı savunmaya var gücümüzle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.