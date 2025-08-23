Yangın Kontrol Altına Alındı.

OT YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana gelen ot yangını, hem karadan hem de havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

YANGININ AÇIKLAMASI YAPILDI

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Derince ilçesi, Çınarlı Mahallesi 17 Ağustos Mezarlığı yakınındaki ormanlık alanda çıkan ve alandaki barakaların zarar gördüğü yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürülmüştür. Soğutma çalışmaları havadan ve karadan olmak üzere devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.