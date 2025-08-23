Haberler

Yangın Kontrol Altına Alındı.

OT YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana gelen ot yangını, hem karadan hem de havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

YANGININ AÇIKLAMASI YAPILDI

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Derince ilçesi, Çınarlı Mahallesi 17 Ağustos Mezarlığı yakınındaki ormanlık alanda çıkan ve alandaki barakaların zarar gördüğü yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürülmüştür. Soğutma çalışmaları havadan ve karadan olmak üzere devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Abdullah Güler, CHP’yi eleştirdi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kars'taki buluşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert eleştirilerde bulundu. Özel'in hakkında çıkan yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi.
Haberler

Edirne’nin Hayvancılığı Modernleşecek Proje İle

Edirne’de 'Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Projesi' hayvancılık sektörünü modernize ederek şehrin damızlık düve üretiminde öncü olmasını amaçlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.