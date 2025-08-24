Haberler

Yangın Kontrol Altına Alındı

YENİDOĞAN MAHALLESİNDE YANGIN MÜDAHALESİ

Kocaeli’nin Yenidoğan Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hem karadan hem de havadan müdahaleleriyle 2 saat içinde kontrol altına alındı. Yangına karadan 26 arazöz ve 5 tanker ile müdahale edilirken, havadan 2 helikopter de destek sağladı.

YANGINDAN ZARAR GÖREN EV

Yangın söndürme çalışmalarına katılan 102 personel, aynı zamanda bölgede soğutma çalışmalarını da sürdürüyor. Yangın sırasında bir evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği bilgisi alındı.

Yangın, Bakü’de Sederek Alışveriş Merkezi’nde

Bakü'deki Sederek Alışveriş Merkezi'nin deposunda meydana gelen yangında 4 kişi dumandan etkilendi, itfaiye hızlı müdahale ile yangını kontrol altına aldı.
Kıbrıscık İçme Suyuna İkinci Saldırı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde içme suyu hattına zarar verilmesi üzerine Belediye Başkanı Emin Tekemen tepkisini gösterdi. Onarıma başlayan ekipler, failleri tespit edip yasal işlem başlatacak.

