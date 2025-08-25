Yangın, Kontrol Altına Alındı

ORMANDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana gelen ot yangını, ormanlık alana sıçradı. Alevler, Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

ÖNCEKİ YANGIN OLAYLARI DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULUYOR

Aynı bölgede cumartesi günü bir ot yangını daha çıkmış ve bu olayda 4 baraka kullanılamaz hale gelmişti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.