Yangın, Kontrol Altına Alındı

ORMANDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana gelen ot yangını, ormanlık alana sıçradı. Alevler, Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

ÖNCEKİ YANGIN OLAYLARI DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULUYOR

Aynı bölgede cumartesi günü bir ot yangını daha çıkmış ve bu olayda 4 baraka kullanılamaz hale gelmişti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

ÖNEMLİ

Marmara Adası’nda Yangın Kontrol Altında

Marmara Adası'ndaki yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi ancak helikopter destekli müdahalelerle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da hızla başlatıldı.
Yalova’da Motosiklet Kazası Oldu

Yalova-Termal yolunda motosikletin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

