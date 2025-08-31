Haberler

Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Karabük’te devam eden yangın, yaklaşık 5 saattir kontrol edilmeye çalışılıyor. Dron ile görüntülenen yangın nedeniyle, tedbir almak amacıyla Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyündeki evler boşaltılıyor. Eflani ilçesinin Saraycık köyünde başlayan ve Safranbolu’nun Harmancık köyüne sıçrayan orman yangınına yönelik söndürme çalışmaları sürüyor.

YANGINLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Yangına, 5 helikopter, 39 araç ve 126 personel ile müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, dron ile takip edilirken, ekiplerin müdahaleleri sayesinde Saraycık köyü mevkiindeki orman yangını kontrol altına alındı. Eflani’den Harmancık köyüne ulaşan yangın yüzünden Şamlar Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.

80 Yaşında Şahıs Hastanede Ölü Bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki hastanede, 80 yaşındaki M.D. refakatçi olmadan bulunduğu odasında hareketsiz halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Tokat’ta Trafik Kazasında 1 Yaralı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

