Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy yakınlarında bir tarım arazisi yangını meydana geldi. Yangına, 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ve 85 personel müdahale etti. Yangın, saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 hektar tarım arazisi zarar gördü ve bölgede soğutma çalışmaları hala devam ediyor.

RESMİ AÇIKLAMALAR VE MÜDAHALE SÜRECİ

Yangın ile ilgili bilgi veren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, “Ayvacık ilçesi Çamköy bölgesinde Ayvacık işletmesine bağlı Kavaklı Kulesi’nden bir ihbar alındı. Ekiplerimiz hızla hareket ettirildi. 20.22 itibari ile yangına müdahale edildi. Çamköy’de şu an itibari ile herhangi bir tehlike yok, kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu an aktif olarak 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı tüm Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile müdahale ediyoruz. Çok şükür köyde de herhangi bir risk kalmadı, yangın kontrol altında” dedi.