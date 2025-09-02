Haberler

Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Pınardere Mahallesi’nde meydana gelen zeytinlik yangını, yapılan 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle bölgede hala soğutma çalışması devam ediyor. Zeytin bahçesi zarar gören bir kadın ise bu duruma dayanamayarak sinir krizi geçirdi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın sonrası ekiplerin yanı sıra, çevre halkı da olayın etkileriyle başa çıkmaya çalışıyor. Zarar gören alanların başında zeytinlikler geliyor ve bu durum yerel tarımı olumsuz etkiliyor. Yangın, bölgedeki zeytin üreticileri için büyük bir kayıp anlamına geliyor. Haneler ve ekonomiyi sarsacak bu durum, yerel yönetimlerin dikkatini çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İlkadım’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

İlkadım'da gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 200 sentetik uyuşturucu madde yakalandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Haberler

Çiğli’de Yangın, Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın, evi kullanılmaz duruma getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.