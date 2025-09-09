Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın söndürüldü. Yangın, ilçeye bağlı kırsalda yer alan Kuzgun ile Çamlıca mahalleleri arasındaki ormanlık bölgede ortaya çıktı.

MÜDAHALE HIZLA GERÇEKLEŞTİ

Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine hızlı bir şekilde bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler, alevlere karadan müdahale gerçekleştirdi. Zamanında yapılan müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.