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Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı ama kontrol altına alındı. Yangın, ilçeye bağlı Yörükler ve Girencik mahalleleri arasında anızda çıktıktan sonra bitişiğindeki ormana yayıldı. Yangına yönelik ihbarın ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek amacıyla havadan ve karadan müdahale başlattı.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI YAPILDI

Alevlerin yerleşim alanını tehdit etmesi üzerine, yaklaşık 100 nüfuslu Girencik Mahallesi’nde yaşayanlar AFAD koordinasyonunda tahliye edildi. Evlerden birinin bahçesindeki keresteleri tutuşturan alevler, ekiplerin müdahalesi sayesinde eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, çevre illerden gelen destek ekiplerinin yanı sıra 9 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 33 arazöz, 10 su tankeri, 1 TOMA, 4 iş makinesi, 121 araç ve 388 personelle kontrol altına alındı. İHA ile bölgeyi havadan kontrol eden ekipler, sıcak noktalara müdahale ederek soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, yangında mahsur kalan bir kaplumbağa da ekipler tarafından kurtarılarak su verildi.

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