Haberler

Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale’de yer alan Özbek köyü yakınındaki tarım arazisinde meydana gelen yangın, havadan 4 uçak, 1 helikopter ile karadan pek çok arazöz, itfaiye ve orman personeliyle yapılan etkili müdahale sonucunda saat 16.45 sularında kontrol altına alındı. Yangının etkisiyle yaklaşık 130 dönüm ekili buğday tarlası ile anız alanı zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

SAMAN BALYA MAKİNESİ KAYNAKLI

Çanakkale Valiliği’nin yapmış olduğu açıklamaya göre, “İlimiz merkez Özbek Köyü’nde 19 Haziran 2025 Perşembe günü saat 15.30 sıralarında saman balya makinesinden kaynaklanan yangın meydana gelmiştir. Yangında yaklaşık 130 dönüm ekili buğday tarlası ve anız alanı zarar görmüş olup yangın söndürülmüştür. Saman balya makinesi operatörü hakkında adli işlemlere başlanmıştır” denildi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

ÖNEMLİ

Haberler

İnegöl’de Motosiklet, Otomobille Çarpıştı

İnegöl'de, bir otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Eyüp Y. (38) ağır yaralanarak hastaneye sevk edildi. Kaza Turgutalp Mahallesi'nde gerçekleşti.
Haberler

AB Üyesi Ülkelerin Dışişleri Bakanlarından Mektup

Avrupa Birliği'ne üye 9 ülke, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden kaynaklanan ticaretin sonlandırılması için AB Komisyonu'ndan öneri geliştirmesini istedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.