Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale’de yer alan Özbek köyü yakınındaki tarım arazisinde meydana gelen yangın, havadan 4 uçak, 1 helikopter ile karadan pek çok arazöz, itfaiye ve orman personeliyle yapılan etkili müdahale sonucunda saat 16.45 sularında kontrol altına alındı. Yangının etkisiyle yaklaşık 130 dönüm ekili buğday tarlası ile anız alanı zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

SAMAN BALYA MAKİNESİ KAYNAKLI

Çanakkale Valiliği’nin yapmış olduğu açıklamaya göre, “İlimiz merkez Özbek Köyü’nde 19 Haziran 2025 Perşembe günü saat 15.30 sıralarında saman balya makinesinden kaynaklanan yangın meydana gelmiştir. Yangında yaklaşık 130 dönüm ekili buğday tarlası ve anız alanı zarar görmüş olup yangın söndürülmüştür. Saman balya makinesi operatörü hakkında adli işlemlere başlanmıştır” denildi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,