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Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN CONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale’de, merkez Özbek köyü çevresindeki tarım arazisinde çıkan yangın, havadan 4 uçak ve 1 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ve orman personelinin müdahalesiyle saat 16.45 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık 130 dönümlük ekili buğday tarlasına ve anız alanına zarar verdi. Şu an bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

SAMAN BALYA MAKİNESİNDEN KAYNAKLI

Çanakkale Valiliği, yaptığı açıklamada, “İlimiz merkez Özbek Köyü’nde 19 Haziran 2025 Perşembe günü saat 15.30 sıralarında saman balya makinesinden kaynaklanan yangın meydana gelmiştir. Yangında yaklaşık 130 dönüm ekili buğday tarlası ve anız alanı zarar görmüş olup yangın söndürülmüştür. Saman balya makinesi operatörü hakkında adli işlemlere başlanmıştır” ifadelerine yer verdi. Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE.

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