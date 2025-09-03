Yangın Kontrol Altına Alındı, Ama..

YANGINDAKİ GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Denizli’nin Buldan ilçesinde altıncı gününde kontrol altına alınan yangınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde, dağdan yuvarlanan alevli kütüğün yangının genişlemesine yol açtığı anlar kaydedildi. Yangın bölgesine yardım etmek için giden gönüllü gençler, alevli kütüğü durdurma konusunda büyük çaba sarf etse de maalesef başarılı olamadılar.

ALEVLERİN YENİDEN YÜKSELİŞİ

28 Ağustos tarihinde Çatak Mahallesi’nde başlayan ve Aydın’a sıçrayan yangın, Cumartesi günü rüzgarın yönünü değiştirmesiyle Buldan’a doğru yönelmeye başladı. Alevler, ilçe merkezine kadar ilerleyerek Bölmekaya ve Bostanyeri mahallelerinde dehşet verici anlar yaşanmasına neden oldu. Yangın sonucunda bu mahallelerde bazı ev ve ahırların yanmasıyla ekipler ve mahalle sakinleri büyük tehlike atlattı. Yangının evlerin önüne kadar gelmesi üzerine Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile bölgedeki 84 ev tahliye edildi.

GENÇLERİN MÜCADELESİ

Devletin tüm olanakları ve halkın desteğiyle kontrol altına alınan yangınla ilgili yeni görüntülerde, alevlerin başka bir alana sıçrayarak yangının şiddetini artırdığı duruma tanıklık ediliyor. Gönüllü gençlerin motosikletleriyle yangın bölgesine ulaşmaya çalışarak cep telefonlarıyla kaydettikleri anlarda, dağdan yuvarlanan alevli bir kütüğün yangının olmadığı orman alanını tutuşturduğu görülüyor. Buldan’a bağlı Çatak ile Bostanyeri mahalleleri arasındaki Geleyli Tepesi’nde kaydedilen görüntülerde, alevli kütüğü alt bölgeye geçmeden yakalamaya çalışan gençler, bu çabalarında başarılı olamadı. Kütüğün düştüğü noktayı tutuşturması sonucu yangın daha da büyüdü. İki taraftan alevlerin arasında kalan gençler, hızla bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.