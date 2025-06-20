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Yangın Kontrol Altına Alındı. BİLECİK
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Yangın Kontrol Altına Alındı. BİLECİK

YANGIN BİLECİK’TE ÇIKTI

Bilecik’in tarım alanlarında yaşanan bir yangın olayı, Osmaneli ilçesindeki Soğcakpınar köyü Kaşıkçı mahallesinin Bozontepe mevkiinde meydana geldi. Hasadı yapılmış buğday tarlasının bulunduğu alanda, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık bölgelere sıçradı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangına, 1 helikopter, 5 arazöz, bir su tankeri, 3 pikap ve 20 personel ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yapılan müdahaleler sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yangın sonucunda 5 dönüm buğday tarlasının ve ayrıca 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılmaya devam ediyor ve soğutma çalışmaları ekipler tarafından sürdürülüyor.

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