Yangın Kontrol Altına Alındı, Denizli

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, sarp ve kayalık arazide meydana gelen orman yangını, şiddetli rüzgara rağmen hava ve karadan yapılan yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının geçtiğimiz gün öğleden sonra saat 17.00 sıralarında, henüz nedeni belirlenememiş bir sebeple çıktığı bilgisi verildi. Acıpayam ilçesine bağlı Akşar ve Gölcük mahalleleri arasında yer alan ormanlık alanda yangın ihbarı yapılmasının ardından, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Acıpayam ve Çameli Orman İşletme Müdürlüklerinde görevli ekipler olay yerine sevk edildi.

ALEVLERE HIZLI MÜDAHALE

Yangın, sarp ve kayalık bir arazide meydana geldiği için, çalışmaları zorlaştıran rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ancak orman ekipleri, alevlere yalnızca 8 dakika içinde müdahale etti. Blok orman sahasındaki yangının, saatte 25 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle yayılmasını önlemek için büyük bir zaman mücadelesi verildi. Havadan müdahale için 1 uçak ve 7 helikopter kullanılırken, karadan 24 arazöz, 3 iş makinesi, 20 ilk müdahale aracı ve 184 yangın söndürme işçisi görev aldı. Gece saatlerinde yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirlendi.

500 HEKTAR ORMAN SAHASI KORUNDU

Yapılan hızlı müdahale sayesinde, 500 hektar büyüklüğündeki blok orman sahası yanmaktan kurtarıldı. Yangın sonrası bölgedeki durumun stabil hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ve tüm detaylar üzerinde araştırmalar sürüyor.