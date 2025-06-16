Yangın Kontrol Altına Alındı, İhbar

İNŞAAT DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI

İzmir’in Konak ilçesinde özel bir hastanenin yakınında yer alan bir inşaat deposunda yangın meydana geldi. Saat 16.50 sıralarında Yenişehir Mahallesi İşçiler Caddesi’nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Depodaki plastik malzemelerin alev alması sonucu yoğun siyah duman gökyüzünü kapladı.

BÖLGEYE KURUM VE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın haberini alan yetkililer bölgeye hemen polis, sağlık ekipleri, AFAD, çok sayıda itfaiye aracı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler gönderdi. Yangının yayılma riski nedeniyle, deponun bitişiğindeki özel hastanedeki hastalar güvenlik amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

HASTANEYİ HİÇBİR ŞEY ETKİLEMEDİ

Medicana International İzmir Hastanesi, yangınla ilgili açıklamasında, “Yangın, hastanemiz kaynaklı olmayıp alevlerin hastane binamıza sıçradığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir riskin önüne geçebilmek adına, tamamen önleyici bir tedbir olarak hastalarımızın güvenli şekilde tahliyesi tamamlanmıştır” dedi.