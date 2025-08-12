Haberler

Yangın Kontrol Altına Alındı, İnceleme Başladı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan NATO Dolum Tesisi’ne yakın bir yerleşim alanında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yetkililerden alınan bilgilere göre, yangın sebepleri henüz tespit edilemeyen bir durum nedeniyle başladı ve olay yerine acil olarak Bandırma Grup Amirliği itfaiye takımları yönlendirildi.

YANGINA HIZLI MÜDAHALE

İtfaiye ekipleri, kısa bir süre içinde alevlere müdahale ederek, Levent Mahallesi yolundaki yangının NATO Dolum Tesisi’ne ve çevresindeki bölgelere yayılmasını önledi. Yangın söndürme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, soğutma çalışmaları gerçekleştirildi ve yangın tamamen kontrol altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının nedeninin tespit edilmesi adına araştırma başlatıldığı bildirildi. Yangının çıkış nedeniyle alakalı ayrıntılı bir çalışma yürütülecek.

ÖNEMLİ

