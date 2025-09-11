Yangın Kontrol Altına Alındı, İnceleme Başlatıldı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli’nin Buldan ilçesinde, ormanlık alana sıçrayan yangın, yapılan yoğun havadan ve karadan mücadele sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, saat 14.50 sıralarında, Gülalan ile Hasanbeyler mahalleleri arasında yer alan Karadere mevkiinde, belirlenemeyen bir sebeple ortaya çıktı. Ormanlık alanda hızla yayılan yangın, yangın gözetleme kulesi tarafından tespit edilince, Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri duruma 10 dakika içinde müdahale etti.

MÜDAHALE İÇİN GEREKEN HAZIRLIKLAR YAPILDI

Yerleşim alanlarına yakın bir konumda süren yangının kontrol altına alınması için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeye 4 arasöz, 1 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 44 orman yangını söndürme işçisini gönderdi. Yangın söndürme çalışmalarına ayrıca havadan 6 yangın söndürme helikopteri de destek verdi. O bölgede yaşayan vatandaşların da katıldığı yoğun müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.