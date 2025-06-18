Yangın Kontrol Altına Alındı, Kayıp Yok

YANGINDA CAN KAYBI YAŞANMADI

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir evin bahçesinde meydana gelen yangında can kaybı yaşanmadı, ancak ev ve depo kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemalpaşa’nın kırsal bir mahallesinde, yabancı uyruklu bir kişi evinin bahçesinde temizlik amacıyla yaktığı ateşi kontrol edemedi. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki otluk alana ve ardından ormanlık alana yakın bir bölgede yer alan bir ev ile bir depoya sıçradı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına 7 arazöz, 2 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildi. Alevler, ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangın sonucunda can kaybı yaşanmazken, yanmış olan ev ve depo tamamen kullanılamaz duruma geldi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.