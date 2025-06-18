Yangın Kontrol Altına Alındı Kemer’de

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya’nın Kemer ilçesindeki Milli Park sahasında sabah saat 11.00 sularında başlayan orman yangınına hızlı bir şekilde müdahale edildi. Yangının söndürülmesi için havadan uçak ve helikopterler ile karadan arazözler ve yangın söndürme işçileri etkin bir şekilde çalıştı. Yangın, yaklaşık 1,5 saatlik bir sürenin ardından kontrol altına alındı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

Orman gönüllüleri de yürütülen söndürme çalışmalarına aktif olarak destek verdi. Kara ekipleri, yangının ardından soğutma çalışmalarını devam ettiriyor. Yangında toplamda 0,5 hektar büyüklüğünde bir alan zarar gördü.