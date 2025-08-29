Yangın Kontrol Altına Alındı, Mücadele Devam Ediyor

ORMAN YANGINI DENİZLİ’DE BAŞLADI

Denizli’nin Buldan ilçesinde dün ormanlık alanda meydana gelen yangın, bugün kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlendi. Çatak Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir sebepten kaynaklanan yangın, ihbarın ardından bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

ALEVLERİ SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler, alevlere hem havadan hem de karadan müdahale etmeye devam ediyor. Yangın, önceki gün rüzgarın da etkisiyle Aydın’ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi’ne kadar ulaşmıştı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı, fakat yeniden başlayan alevler için müdahale sürüyor.