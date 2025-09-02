Yangın Kontrol Altına Alındı, Müdahale Devam Ediyor

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bingöl’ün Genç ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı, ancak hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor.

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Kavaklı köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 2 pikap, 25 orman yangın işçisi ve 8 tekniker gönderdi.

HEKİKOPTER DE MÜDAHALEDE BULUNDU

Ayrıca, yangına bir helikopter de müdahalede bulundu ve alevler kontrol altına alındı. Yangın söndürme ekiplerinin çalışmaları hala devam ediyor.