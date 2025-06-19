Yangın Kontrol Altına Alındı, Tahliye Yapıldı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. İlçe sınırları içerisinde yer alan Yörükler ve Girencik mahalleleri arasında çıkan yangın, çevresindeki ormanlık alanlara yayıldı. Yangının duyulmasının ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’nün ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek amacıyla hem havadan hem de karadan müdahaleye başladı.

Tahliye İşlemleri

Alevler, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlaması sonucunda yaklaşık 100 kişinin yaşadığı Girencik Mahallesi’ndeki vatandaşlar, AFAD koordinasyonuyla tahliye edildi. Yangının etkisiyle bir evin bahçesindeki keresteler tutuştu ancak ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın evin içine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, çevre illerden gelen destek ekiplerle birlikte 9 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 33 arazöz, 10 su tankeri, 1 TOMA, 4 iş makinesi, 121 araç ve 388 personelin katkılarıyla kontrol altına alındı. İHA ile havadan durumu kontrol eden ekipler, sıcak noktalara müdahale ederek soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, yangın sırasında mahsur kalan bir kaplumbağa da ekipler tarafından kurtarılıp su verildi.