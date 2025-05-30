Yangın Kontrol Altına Alındı, Tesiste Zarar Var

YANGIN ADAPAZARI’NDAKİ KONTROPLAK ÜRETİM TESİSİNDE ÇIKTI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir kontrplak üretim tesisinde, öğle saatlerinde yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemiyor. Tesiste çalışanlar, dumanı fark ettikten hemen sonra durumu itfaiyeye bildirdi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 6 araç ve 16 personel, yangının çıktığı yere hızla ulaştı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya başarılı oldu. Yangının ardından soğutma çalışmaları devam ederken, tesiste ciddi bir zarar oluştu.

Şu an için olayın detayları ve yangının çıkış nedeni ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.