Yangın Kontrol Altına Alındı, Zarar Var

YANGIN BİLGİSİ

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir kontrplak üretim tesisinde öğle saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, Adapazarı ilçesi Keresteciler Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Çalışanlar, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark ettiklerinde durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 6 araç ve 16 personel, kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına almayı başardı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. Ancak, tesis içerisinde belirli bir düzeyde zarar meydana geldi.