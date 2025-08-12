Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Haberler

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde meydana gelen orman yangınına karşı yapılan mücadele devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çok sayıda ekibin çalıştığı bildirildi.

Edirne Valiliği’nden gelen açıklamada, “Enez ilçemize bağlı Büyükevren köyümüz civarında çıkan orman yangının kontrol altına alınması çalışmaları, ekiplerimiz tarafından yoğun ve aralıksız şekilde sürdürülüyor. Bölgede koordinasyon çalışmalarına devam eden Valimiz Yunus Sezer, incelemelerde bulunarak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.” ifadeleri yer aldı.

Bölgedeki tahliye çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Vatandaşların, yetkililerin yaptığı uyarı ve ikazlara uymaları, yangın bölgesine yaklaşmamaları ve trafik akışında dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Gazze'deki çatışmalar devam ederken, İsrailli radikal yerleşimcilerin hükümet desteğiyle Batı Şeria'da toprak alımına girişmesi, işgal altındaki bölgelerde şiddet olaylarını artırıyor.
Enez'de 10 saat süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşmakta. Yangınla mücadele eden ekipler, durumu kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

