Yangın Kontrol Altına Alınıyor

ORMAN YANGINI İLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde meydana gelen orman yangınına karşı yapılan mücadele devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çok sayıda ekibin çalıştığı bildirildi.

VALİ YUNUS SEZER İNCELEMELERDE BULUNUYOR

Edirne Valiliği’nden gelen açıklamada, “Enez ilçemize bağlı Büyükevren köyümüz civarında çıkan orman yangının kontrol altına alınması çalışmaları, ekiplerimiz tarafından yoğun ve aralıksız şekilde sürdürülüyor. Bölgede koordinasyon çalışmalarına devam eden Valimiz Yunus Sezer, incelemelerde bulunarak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.” ifadeleri yer aldı.

TAAHHÜT VE UYARIYLA GÜVENLİK

Bölgedeki tahliye çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Vatandaşların, yetkililerin yaptığı uyarı ve ikazlara uymaları, yangın bölgesine yaklaşmamaları ve trafik akışında dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.