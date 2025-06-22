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Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

YANGINLA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Kumluca ilçesinde, öğle saatlerinde arazide çıkan yangın, yakındaki ormana sıçramaması için hem havadan hem de karadan müdahale altında. Yangının başladığı yer, Yenikışla Mahallesi civarı olup, yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. Bu nedenle bölgeye acil ekipler gönderildi.

EkipLER HAZIRLIKLA GÖREVDE

Yangının ormana ulaşmaması için, 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracının yanı sıra çok sayıda işçi bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığı ve yangının kontrol altına alınması için çaba gösterdiği ifade ediliyor.

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