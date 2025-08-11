Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

YANGININ ETKİSİ ARTIK DAHA HİSSEDİLİYOR

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyünün sahilinde meydana gelen orman yangını, rüzgarın etkisiyle Gülçavuş köyü ve sahiline ulaşıp yazlık siteleri tehdit ediyor. Yangını kontrol altına almak için Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, Edirne, Keşan, İpsala ve Enez ile çevre il ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri alevlere müdahalelerini sürdürüyor. Alevlerin etkili olduğu bazı alanlarda ev yangınları da yaşandı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra emniyete ait TOMA araçları da bölgeye gönderildi, köylüler de su tankerleri ve traktörlerle söndürme çalışmalarına katılıyor.

HAVA VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Edirne Valiliği, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükevren köyümüz civarında çıkan orman yangınına ekiplerimiz havadan ve karadan müdahaleyi aralıksız olarak sürdürüyor. Diğer taraftan vatandaşlarımızın can güvenliği için bölgede tahliye çalışmalarına devam ediliyor. Lütfen bölgedeki ekiplerimizin uyarılarını dikkate alalım ve yangın bölgesine yaklaşmayalım. Allah milletimizi tüm afetlerden korusun.” dedi.

TEZ İŞ TATİL SİTESİ TEDBİREN BOŞALTILIYOR

Alevlerin tehdidi altındaki Tez İş Tatil Sitesi, tedbir amaçlı boşaltılıyor. Site içinde jandarma ekipleri araçlarla dolaşarak, “Yangın şu anda gelmek üzere bu tarafa doğru. Tedbir amaçlı siteleri boşaltalım. Sakin ve panik yapmadan boşaltalım.” anonsları yapıyor. Yapılan anonslar sonrası site sakinleri, yanlarına alabildikleri eşyalarla evlerini terk ediyor. Yaşlı ve hasta vatandaşların tahliyesini ise jandarma ekipleri sağlıyor. Tahliye edilen sitede jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alıyor.

İTFAİYE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Site sakinlerinden Çınar Tuna Binici, “Yangın çok uzakta başlamıştı fakat rüzgar sürekli bu tarafa doğru esiyordu. İtfaiye yapabildiğini yapmaya çalışıyor. İlk başladığında bizden çok uzaktaydı ama şimdi oldukça yaklaştı.” dedi. Halil Tunç Arda ise, “Çok birden bire oldu. Akşam 5’te başladı ve ardından helikopterlerle müdahale edildi. Geçti zannettiğimiz anda daha da arttı. Sonrasında jandarmalar gelip bizi uyardı ve en son buraya geldik.” diye konuştu. Edirne Valisi Yunus Sezer, Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de bölgedeki çalışmaları takip ediyor.