Yangın Kontrol Altında Alındı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Ekinözü köyü Ayyıldız Mezrası’nda meydana gelen anız yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına 5 arazöz, 4 itfaiye aracı, 2 kepçe, 1 greyder, 15 orman işçisi, 30 jandarma personeli ve korucu, 15 itfaiye personeli, 16 kaymakamlık çalışanı ile köylüler müdahale etti. Şu an itibariyle bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

VALİ HATİPOĞLU: YAKLAŞIK 100 HEKTAR ALANDA ETKİLİ OLDU

Vali Numan Hatipoğlu, yangın bölgesine giderek çalışmalara dair bilgi aldı. Burada yaptığı açıklamada “Kovancılar ilçemizin Ekinözü köyüne bağlı Ayyıldız mezrasındayız. Akşam saatlerinde başlayan örtü yangını yaklaşık 100 hektarlık bir alanda etkili oldu. Şu an itibariyle kontrol altına alınmış durumda. Hem ekiplerimizin olağanüstü gayretiyle hem de köylülerimizin iş birliğiyle şu an itibariyle kontrol altına alınmış durumda” diye konuştu. Vali Hatipoğlu, yangın sırasında kısmen bazı ahırlarla bahçelerin etkilendiğini belirtti ve “Gerekli çalışmaları yapacağız. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. En önemli temennimiz zaten tüm gayretimizde can ve mal kaybı olmaması şeklindeydi. Sadece örtü yangını şeklinde cereyan eden bu yangında, hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı. Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, boşanma sürecindeki C.A.'nın babası İlhami A., kızıyla ilgili tartışmanın ardından Berk Alkan'ı pompalı tüfekle vurdu. Alkan olayda hayatını kaybetti.
Ceyhan’da Damadın Babası Tarafından Vuruldu

Ceyhan'da boşanma aşamasındaki eşinin babası, 25 yaşındaki Berk Alkan'ı pompalı tüfekle vurdu. Alkan, tartışmanın ardından hayatını kaybetti.

