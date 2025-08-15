Yangın Kontrol Altında, Çalışmalar Devam Ediyor

YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay’daki 3 ilçede meydana gelen yangınların tamamen kontrol altına alındığını, Mersin’deki 2 ilçedeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı, bu konudaki açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

YEŞİL VATANIMIZI KORUMALIM

Bakan Yumaklı, “Yeşil vatanımızı savunmaya, alevlerle mücadelemize durmadan, yorulmadan devam ediyoruz. Hatay’ın Hassa, Antakya ve Yayladağ ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Mersin’in Silifke ve Anamur ilçelerindeki yangınlar ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Yangın riskinin yüksek olduğu bu günlerde daha dikkatli olalım. Yarınlarımıza hep birlikte sahip çıkalım” sözleriyle durumu değerlendirdi.