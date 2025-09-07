Yangın Kontrol Altında, Çalışmalar Devam Ediyor

ŞEMDİNLİ’DEKİ ORMAN YANGINI HIZLA KONTROL ALTINA ALINDI

Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli ilçesinde meydana gelen orman yangını hakkında bilgi verdi. Yangının, “tüm birimlerimizin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındığını” ve söndürme ile soğutma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

VATANDAŞLAR GÜVENLİ YERLERE YÖNLENDİRİLDİ

Vali Çelik, Şemdinli ilçesinin Öveç köyü Karaağaç mezrasındaki yangının akşam saatlerinde meşelik alanda örtü altı yangını şeklinde başladığını belirtti. “Oluşan dumandan vadi içindeki evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın etkilenme ihtimaline karşı yerleşim yeri sakinleri kamu misafirhanelerine ve akrabalarının yanlarına yönlendirilmiştir. Geceyi güvenli şekilde geçirmeleri sağlanmıştır” açıklamasında bulundu.

TÜM EKİPLER GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Yerleşim yerlerinin korunması için orman, itfaiye, jandarma, güvenlik korucuları ve iş makineleri bölgeye görevlendirilmiş durumda. Vali Çelik, “Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde görevlerine devam etmektedir” dedi. Ayrıca yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti ve yangına müdahale eden köylüler ile görevli kamu personeline teşekkür etti. “Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun” ifadelerine yer verdi.