Yangın Kontrol Altında, Ekipler Çalışıyor

MERSİN’DE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın, 13 Ağustos’ta Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda başlamıştı. Yangın nedeniyle 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 haneden toplam 1851 kişi tahliye edildi. Yangın kontrol altına alınabilmesi amacıyla gece boyunca çalışmalara devam edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte söndürme helikopterleri, havadan müdahaleye yeniden başladı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürmekte.

İLK GÜNDE YANGINA BAŞLADILAR

Yangının ilk gününde, Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda, henüz tam olarak belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına 10 helikopter, 122 kara aracı ve 344 personel ile müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Bu nedenle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile yerleşim yerlerinin bulunduğu 5 mezra tedbiren boşaltıldı ve hanelerde yaşayanlar tahliye edildi. Yangının etkileri hissedilmeye devam ederken, tahliye yapılan bölgelerde ekipler önlemler almayı sürdürdü.

İKİNCİ GÜNDE HIZLI MÜDAHALE

Yangının ikinci gününde, iki uçağın da destek verdiği havadan ve karadan müdahale çalışmaları devam etti. Bölgeye çevre illerden gönderilen takviye ekipler, boşaltılan evlerin çevresinde önlemler aldı. Yangın nedeniyle 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 hane tahliye edildi; toplamda 1851 kişi güvenli bir yere alındı. Dumandan etkilenen 1 personel ile 16 kişi, tedavi süreçlerinin ardından taburcu edildi. Yangın sebebiyle 53 hane zarar gördüğü belirtiliyor. Yangının ilk gününde trafiğe kapatılan Silifke-Gülnar kara yolu ise yeniden ulaşıma açıldı.