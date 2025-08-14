Yangın Kontrol Altında, Soğutma Devam Ediyor

YANGININ NEDENİ VE MÜDAHALE

Çukurova ilçesi 100’üncü Yıl Mahallesi çevresindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve yerel halkın hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınıyor. Yangın, yerleşim alanına ulaşmadan önlendi ve bu sayede daha büyük bir felaketin önüne geçildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin yangını söndürmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu süreç, yangının yeniden alevlenmemesi için önem taşıyor. Vatandaşlar durumun ciddiyetinin farkında olarak olay yerine destek vermeye devam ediyor.