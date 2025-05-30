Yangın Kontrol Çalışmaları Devam Ediyor

YANGINLARIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tanca kentine bağlı Huvvara ormanında çıkan yangınları söndürme çalışmaları, beşinci gününde sürdürüyor. Tanca Ulusal Su ve Orman Ajansı Bölge Müdürü Osman El-Azzavi, yaptığı açıklamada, Tanca ilinde yaşanan yangınlarda yaklaşık 85 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtiyor. El-Azzavi, son 24 saatte, devam eden yangınlara rağmen hasar gören arazinin artış göstermediğini bildiriyor.

ŞİDDETLİ RÜZGARLAR ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Söndürme çalışmaları şu an, yangınların yeniden alevlendiği bölgelerdeki çeşitli noktalara odaklanmış durumda. Ancak yüksek sıcaklıklarla birlikte devam eden şiddetli rüzgarların bu çalışmaları zorlaştırdığı ifade ediliyor. El-Azzavi, son beş gündür yangın söndürme çalışmalarında Fas ordusu, sivil savunma ekipleri ve yardımcı güvenlik güçlerinin bir arada çalıştığını aktarıyor.

FAS, ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEYE HAZIRLANIYOR

Huvvara ormanlarında 26 Mayıs’ta başlayan yangınlar sonrasında Fas, 16 Mayıs’ta 2025 yazında orman yangınlarıyla mücadele çabalarını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 17 milyon dolar kaynak tahsis ettiğini duyurmuştu. Bu destek, yangınların önlenmesi ve müdahale kabiliyetinin artırılması konusunda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.