‘Yangın, Korku Doluydu’ İzmir Buca’da meydana geldi. Alevler, Evleri Tehdit Ediyordu. Yardımcı Olmak İçin Hızla Koştular. Çok Korktuk, Durum Korkunçtu

İZMİR’DEKİ YANGINDAN SONRA VATANDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ

İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen yangın, 15,5 saatlik bir mücadele sonrası kontrol altına alındı. Yangın sonrası vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Evli ve iki çocuk babası Yücel Özen (58), yangının başladığı noktanın çevre yolunun yanı olduğunu belirtti. “Araç yangını ile yayılmış. Rüzgarın etkisiyle evlerin bulunduğu yöne geldi. Ortalık cehenneme döndü. Alevler, evlere alev vuruyordu” diyerek durumu anlattı. Yücel Özen, yaşanan bu zor süreçte vatandaşların da söndürme çalışmalarına aktif olarak katıldığını ifade etti. “Böyle durumlarda vatandaşlar da söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Herkes elindeki imkanlar doğrultusunda çalışıyor. Eline telefon alıp, buraya geliyorlar. İtfaiye araçları, onlar yüzünden yoldan geçemiyor” şeklinde ekledi.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Evli ve bir çocuk annesi Yıldız Özden (56), yangının rüzgar etkisiyle nasıl hızla yayıldığını ve alevlerin evlerin dibine kadar geldiğini anlattı. “O duman ve ateş anlatılmaz, yaşanır. Çok kötüydü. Evlerin çatıları yandı. Vatandaşlar da yardımcı oldu, söndürdük. Allah’tan bizim evlerimize sıçramadı. Çok korktuk. O psikoloji kötü” diyerek olayın ruh hallerindeki etkisini dile getirdi. Yıldız Özden, yaşananların ardından büyük bir endişe içinde olduklarını vurguladı.