Yangın Korkuttu: Erzurum’da 10 Kişi Kurtarıldı

YANGIN KORKUSU YAŞANDI

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın bodrum katında meydana gelen yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Bugün akşam saat 22.30 sıralarında Rabia Ana Mahallesi’ndeki 4 katlı Şafak apartmanının kullanılmayan bodrum katında başlayan yangının nedeni, çöplerin aniden ateş alması olarak belirlendi. Yangın sonucu, binada yaşayan vatandaşlar dumandan etkilenerek evlerinde mahsur kaldı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye hemen itfaiye ve 112 acil servis ekipleri yönlendirildi. Yangın sırasında yaşanan korku dolu dakikalarda, itfaiye ekipleri dumandan etkilenen 10 vatandaşı merdivenli araçla balkondan kurtardı. Dumandan etkilenen vatandaşlara 112 ekipleri tarafından müdahale yapılırken, yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.