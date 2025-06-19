Yangın, Kula Seyitali’de çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Kula ilçesi Seyitali Mahallesi Elekçi Tepe mevkisinde, saat 12.30 sıralarında bir yangın meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılarak geniş bir alanı etkisi altına aldı. Yangını ve dumanı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen orman ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

İhbar üzerine olay yerine, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Orman İşletme Şefliği ve Orman Genel Müdürlüğü’ne ait çok sayıda hava ve kara unsuru intikal etti. Yangınla mücadeleye çevre ilçelerden de ekipler dahil oldu. Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarında aktif olarak yer aldı.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE SONRASI

Yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çabanın ardından kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, yangının çıkış nedenine dair bir inceleme başlatıldı.