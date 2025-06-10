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Yangın, Kulu’da İtfaiye ile Söndürüldü

YANGIN BİLGİLERİ VE SEBEPLERİ

Konya’nın Kulu ilçesinde bir samanlıkta başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangın, Yeni Mahalle Yaşardoğu Caddesi üzerindeki bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. isimli bireye ait olan ve içerisi saman balyalarıyla dolu, büyükbaş hayvanların bulunduğu samanlıkta, kurumuş otların alev almasıyla yangın patlak verdi.

İHBAR VE MÜDAHALE

Alevleri fark eden çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızlıca itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gele ekipler, yangına müdahale ederek kısa süre içinde alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonucunda maddi zarar meydana geldiği öğrenildi.

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