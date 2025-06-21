Yangın, Kuşadası’nda paniğe yol açtı

KUŞADASI’NDA YANGIN PANIĞI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen bir yangın, büyük bir paniğe yol açtı. Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Rıfat Arın Sokak’taki 4 katlı apartmanın üçüncü katında başladı ve iddialara göre bir ütü nedeniyle ortaya çıktı. Alevler hızla büyüdü ve apartmandan yoğun duman yükselmeye başladı.

ACİL MÜDAHALE

Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, apartmanın en üst katında balkonda mahsur kalan bir vatandaşı kurtarmak için yoğun bir çaba gösterdi. Evde mahsur kalan Salih Aydın, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli aracın yardımıyla güçlükle binadan çıkarıldı.

DUMANDAN ETKİLENEN VATANDAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumanlardan etkilenen Aydın, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken apartman sakinleri büyük bir korku içinde durumu izledi.