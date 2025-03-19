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Yangın Lojmanda Çıktı, Can Kaybı Yok

YANGIN OLAYI GÜNDEMDE

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde cami lojmanında gerçekleşen yangın, iftar saatinde meydana geldi. Yangın anında lojmanda kimse bulunmaması, olası yaralanma ve can kaybını engelledi.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, Andırın ilçesi Canbaz Mahallesi’nde yer alan cami lojmanında, iftar saatinde elektrik kontağından çıktığı düşünülen bir yangın ortaya çıktı. Alevler, olayın hemen ardından lojmanın her tarafını sararak hızla yayıldı. Bu durumu fark eden çevredeki kişiler, durumu hızla itfaiyeye bildirdi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarın hemen ardından olay yerine yangın söndürme ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangın sırasında lojmanda yaşayan İmam Enes Türkmenoğlu’nun iftar davetinde bulunduğu ve evde olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle lojman tamamen kullanılmaz hale geldi.

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