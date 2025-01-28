Yangın Mağdurlarına Hakaret Eden Kişi Yargıda

YANGINDA VEFAT EDENLERE SAYGISIZLIK EDEN ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybedenlerin anısına sosyal medya üzerinden saygısızlık yapan ve yakınlarına çirkin, ahlaka aykırı sözler söyleyen site yöneticisi F.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Yangın sonucunda vefat edenlerin yakınlarını acı bir durumda istismar ettiği ve onlara ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaştığı gerekçesiyle Nevşehir’de gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilme işlemlerine geçirildi.

KONTROL ALTINDA İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Grand Kartal Otel’de gerçekleşen yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarına yönelik eylemleri nedeniyle gözaltına alınan F.A. (20), Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sonrasında sağlık kontrolü için Nevşehir Devlet Hastanesi’ne yönlendirildi. Buradaki sağlık kontrolünün akabinde, F.A. adliyeye sevk edilmek üzere hazırlandı. Ayrıca, şüphelinin, yangında vefat edenler ile yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı sosyal medya platformundaki grubun yöneticisi olduğu belirlendi.

İÇİŞLERİ BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Kartalkaya’daki otel yangınında vefat edenlerle ilgili sosyal medya üzerinden “çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden”, kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşan ve yakınlarını arayan kişiler arasında Aksaray’da yaşayan B.M.D. (21), Nevşehir’deki F.A. ve Bitlis’teki D.D. (19) adlı şahısların gözaltına alındığını bildirmişti. Bu durum, sosyal medya platformlarında yaşanan olumsuz olayların ciddiyetine dikkat çekiyor.