Yangın, Maltepe’deki iş yerinde başladı

Yangın, akşam saat 22.00 sıralarında Maltepe Mahallesi Yedikule Çırpıcı Yolu’ndaki Akınsan Sanayi Sitesi’nde bulunan üç katlı binanın ikinci katındaki conta üretimi yapılan iş yerinde meydana geldi. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. Yangın sırasında iş yerinin önünde bulunan boya kutularının yanması, patlama seslerine neden oldu. Alev alev yanan iş yeri, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası iş yerinde ciddi hasar oluşurken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

Olay Anında Neler Yaşandı

Sanayi içerisindeki iş yerinde esnaf olarak çalışan Ebutalip Karataş, “Arkadaşlarla beraber pazar günü düğünüm olduğu için bekarlığa veda yapalım dedik, lahmacun falan sipariş ettik, oturuyorduk. En son kepengi açtığımızda yansıma gördüm suda, hatta ‘Araba mı yanıyor’ dedim, eski bir araba vardı. Kepengi komple açınca contacının önündeki kartonların yandığını fark ettik. Hemen ambulansı, itfaiyeyi aradık. Onlar da geldi, müdahale ettiler zaten. Sanırım orada biz kovalar gördük, boya kovaları, olabilir onların patladığını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.