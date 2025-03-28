Yangın Mangal Alanında Ortaya Çıktı

YANGIN SEBEBİYLE OTELDE FACİA

Otel Bölgesi’nde basit konaklama belgesinin süresinin dolduğu ve Milli Parklar’daki tahsis sürecinin sona ermesi nedeniyle belediyenin ruhsatını yenilemediği bir otelde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın ihbarıyla birlikte bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın anında otel ve altındaki kayak merkezinde çalışan 12 kişi binada bulundu. Kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği belirlendi.

KURTARILAMAYAN İSİMLER

Bilinci kapalı bir şekilde tahliye edilen Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve oğlu Berkin Usta hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, Yahya Usta ve Berkin Usta hayatını kaybetti. Cenaze namazlarının yarın öğle vakti, daha önce duyurulan Zümrütevler Camisi yerine Ulu Cami’de kılınacağı belirtildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Yahya Usta’nın sosyal medya hesabındaki son paylaşımının Uludağ’dan yapıldığı gündeme geldi. Bu paylaşımlar, olayın ardından daha fazla dikkat çekti.