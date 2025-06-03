Yangın, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI SAAT VE YER

Yangın, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde sabah 02.00 sıralarında patlak verdi. Alınan bilgilere göre, Nazım Sokak’ta bulunan bir tekstil firmasının yer aldığı 4 katlı binanın bodrum katında dumanlar yükselmeye başladı. Bu durumu gören çevredeki vatandaşlar, hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, iş yerinin kapalı olan kapısını kırarak yangına müdahale etti. Aynı zamanda, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de olay mahallinde hazır bulundu. İtfaiye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

SONUÇ VE HASAR DURUMU

Yangının ardından herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde önemli bir hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken polis ekipleri de olaya dair detaylı bir inceleme başlattı.