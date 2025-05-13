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Yangın, Metrobüs Sürücüsü Tarafından Söndürüldü

YANGIN OLAYI VE MÜDAHALE

İstanbul Okmeydanı’nda seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, sürücü ve güvenlik görevlileri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Okmeydanı’ndan Beylikdüzü yönüne ilerleyen metrobüsün motor bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Dumanları fark eden sürücü, hemen araçtaki yolcuları tahliye etti ve durakta bulunan güvenlik görevlileriyle birlikte yangına müdahale etti.

SEFERLERDEKİ AKSAMALAR

Yangın, metrobüsün diğer kısımlarına sıçramadan kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Ancak yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler kısa bir süre için aksadı. Yolun kapanması sebebiyle bazı metrobüsler ilerleyemedi. Hasar gören metrobüsün çekilmesiyle birlikte güzergahta seferler, normale dönerek devam etti.

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