Yangın Metruk Depoda Çıktı, Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir müstakil evin yanındaki metruk depoda yangın çıktı. Yangın, Kızılcılar Mahallesi 153393 Sokak’ta Osman S.’ye ait olan müstakil evin yanındaki depo kısmında meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Alınan bilgilere göre, apartmanlar arasında yer alan metruk depoda henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın başladı. Olayın duyulmasının ardından itfaiye ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürmeyi başardı. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.