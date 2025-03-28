Yangın Müdahaleyle Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Murat Dağı’nın eteklerinde bulunan Çukurören köyünde meydana gelen orman yangını, ekiplerin yoğun çabaları ve yağmurun olumlu etkisiyle kontrol altına alındı. Çöplükten çıktığı düşünülen ve rüzgarın etkisiyle Altıntaş ilçesine kadar yayılan yangın, bölgedeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin üst düzey iş birliğiyle söndürüldü. Yangın, Çukurören köyünde başladı ve hızla Altıntaş ilçesine doğru ilerledi.

İLK MÜDAHALE KÖYLÜLERDEN

Bölgedeki köylüler, yangına anında müdahale ederek itfaiye ekiplerine büyük destek sağladı. Gediz Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de yangına etkin bir şekilde müdahalede bulundu. Yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak, ardından soğutma çalışmalarına geçildi.

SONUÇ VE SORUŞTURMA

Yangının çıkış nedeni olarak çöplüğün kaynak gösterildiği belirtildi. Ancak kesin nedenin belirlenmesi amacıyla bir soruşturma başlatıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, bazı ormanlık alanların zarar gördüğü bildirildi.