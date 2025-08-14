Yangın Muratpaşa’da Kontrol Altına Alındı

YANGIN ANINDA KÖPEK KURTARILDI

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 5 katlı apartmanın 4’üncü katında akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda, dairede mahsur kalan bir köpek kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemiyor.

VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Muratpaşa Mahallesi 575. Sokak’taki apartmanın 4’üncü katında meydana gelen yangının nedenini gören çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Yangın nedeniyle dairede oluşan dumanlar, çevredeki insanlar için endişe yarattı.

CAM KIRILINCAYE KADAR TAHMİN EDİLEMİYORDU

Yangın sırasında olay yerinde bulunan bir vatandaş, camların kırıldığını gördükten sonra alevlerin hızla büyüdüğünü belirtti. Vatandaş, “Cam kırıldıktan sonra alev birden büyüdü. Biz komşular olarak diğer komşuları aşağı indirdik. Kapıyı kırmaya çalıştım ama kıramadım. O sırada itfaiye geldi ve birlikte söndürme çalışmalarını yaptık” şeklinde konuştu. Evde kimsenin olmadığını fark eden bu kişi, ev sahibinin kızını arayıp durumu bildirdi. Yangının anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, yangının nedeni hakkında araştırmalar sürüyor.