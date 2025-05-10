Yangın Müstakil Evde Kontrol Altında Alındı

YANGIN İHBARI ÜZERİNE GİDEN İTFAİYE EKİPLERİ

Konya’da, 13 katlı bir binada çıkan yangın ihbarı sonrası itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Ancak ekipler, ihbarın yapıldığı binanın değil, müstakil bir metruk evde çıkan yangınla karşılaştı. Yangın, ekipler tarafından hızla kontrol altına alınarak söndürüldü.

OLAY YERİNDE HIZLI MÜDAHALE

Olay, saat 21.00 sularında Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Kar Sokak’ta gerçekleşti. Aldığı bilgiye göre, bir çevre sakininin 13 katlı binada yangın olduğuna dair yaptığı ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay bölgesine yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, yangının müstakil bir evde meydana geldiğini tespit etti.

SOĞUTMA VE KONTROL İŞLEMLERİ

İtfaiye ekiplerinin yangını kısa sürede kontrol altına almasının ardından söndürme işlemleri tamamlandı. İtfaiye tarafından soğutma işlemleri de gerçekleştirilirken, ardından polis ekipleri metruk binada bir kontrol gerçekleştirdi.