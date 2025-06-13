Yangın, Mutfağın Patlamasıyla Meydana Geldi

Yangın Olayı ve Yaralı Kişi

Avcılar’da bir dairenin mutfağında meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bu olayda evde bulunan bir kişi yaralandı ve polis ekipleri, duruma ilişkin soruşturma başlattı. Olay, Tahtakale Mahallesi Sarmaşık Sokak’taki dört katlı binanın en üst katında, saat 07.00 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, mutfakta doğal gazdan kaynaklandığı düşünülen küçük çaplı bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından mutfak bölümünde yangın çıktı.

Yaralı Halde Binasını Terke Dedi

Patlamanın olduğu dairede yaşayan Mustafa Uçanoğlu yaralanarak, alt kat komşularını uyararak binadan çıkmayı başardı. Olay sonrasında, ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını hemen kontrol altına alarak söndürdü. Yaralanan Mustafa Uçanoğlu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tanıklardan Açıklama

Aynı sokakta yaşayan Mustafa Kozan ise durumu şu şekilde aktardı: “Sabah ufak çaplı bir patlama oldu. Dışarıya çıktık, ambulans hala gelmedi, Bir saati geçti. 1 kişi yaralanmış. Doğalgaz sıkışmasından dolayı olmuş. İtfaiye yangını söndürdü.”