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Yangın Nedeni İnceleniyor, Temizlik Başladı

YANGIN SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

İzmir’in Konak ilçesinde bir plastik fabrikasının deposunda meydana gelen yangının ardından, bitişikteki özel hastanede yoğun duman nedeniyle dış cephesi kararmış durumda. Temizlik çalışmaları, sabah saatlerinde başlamış ve ekipler çatıdan aşağıya inen ip sistemiyle dış cephedeki temizlik işlemlerini yürütüyor.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Yangının çıkış nedenine dair incelemeler ise devam ediyor. Ekipler, yangının nedenini ve olası riskleri değerlendirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

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